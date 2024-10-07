Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi. Ortadoğu'daki gerilime dikkat çeken Bayraktar, "Biz arz güvenliği için tedbir alıyoruz. Fiyatlarla ilgili ciddi bir desteğimiz var. Kış için artış öngörmüyoruz. Özellikle 2025 ile alakalı olarak enflasyonu da dikkate alarak hareket ediyoruz" dedi. Elektrikte yeni bir destek modeli üzerinde çalıştıklarının altını çizen Bayraktar, "2025 yılı için evinde 400-500 kilovatsaat aylık tüketimi olanlar, Türkiye ortalamasının iki katını tüketiyor demek.Bu gruba 'Siz bedelini ödeyin ki biz doğru kesimleri destekleyelim' diyeceğiz. Tüketimi yüksek olana destek az olacak" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin Somali'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kendi gemileriyle operatör olarak yürütebildiğini belirterek, "Burada inşallah bir keşfe imza atarız" dedi. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 6 milyon metreküpü aşkın üretim olduğunu belirten Bayraktar, kasım-aralık gibi 7.5 milyon metreküp, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 10 milyon metreküp üretim hedeflendiğini anımsattı. Bayraktar, Karadeniz'de üretimin hızla artırılması gerektiğini vurgulayarak, yüzer platform sayesinde üretimin 20 milyon metreküpe yükseltileceğini ifade etti. Bayraktar, 2.6 milyon hanenin gazının yerli imkânlarla karşılandığını belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin Irak Basra'da ve Azerbaycan'da, Şahdeniz'de faaliyetleri bulunduğuna işaret ederek, "Yeni hedeflerimiz var" dedi.