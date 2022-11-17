Elektrikli araç mühendisleri için çalışmalar ivmelendi





"ELEKTRİKLİ ARAÇ KATEGORİSİNDE MÜHENDİS İHTİYACINI SAĞLAMAK ADINA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu, Milli ve Yerli Sancak Topluluğu olarak TEKNOFEST çerçevesinde geliştirdikleri elektrikli araç üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Elektrikli aracımızın içerisinde motorumuz, Batarya Yönetim Sistemimiz (BMS), yerleşik şarj birimimiz tamamen öğrenci arkadaşların emekleri sonucu oluşan ve yerli olarak ifade edilen çerçeve içerisinde yer almaktadır. Her geçen gün bu çalışmalarımızı devam ettirerek akademik ve AR-GE anlamında daha ileriye gitmeye çalışıyoruz. Bu aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde öğrenci arkadaşların yetişmesini sağlıyor. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımız bu alanda yetişerek, elektrikli araç kategorisinde olan mühendis ihtiyacını altyapı olarak sağlamak, yetkin ve özgüvenli mühendis yetiştirme adına bir çalışma yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz bu araçla TEKNOFEST 2022 çerçevesinde görsel tasarım ödülü alarak yapmış olduğumuz çalışmayı bir nebze de olsa değerli hale getirdik. Ama asıl olan öğrencilerimizin gece gündüz demeden bu noktada çaba, emek sarf etmesi. Milli ve manevi duygular içerisinde bu işi sahiplenerek kendilerini geliştirme anlamında özveri göstermeleri bizim en büyük kazancımız oldu. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımız her geçen gün artarak devam edecek" dedi.