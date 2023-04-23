Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı 124’e ulaştı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç piyasasındaki çalışmalara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Son bir yılda yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez "şarj ağı işletmeci" tanımının mevzuat kapsamına alındığını ifade eden Yılmaz, "Böylelikle hem yasal altyapı oluşturuldu hem de ilgili tüzel kişiler lisanslandırıldı. Bütün elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin, otoparklar, AVM'ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları istasyonlarla oluşturacakları şarj ağlarından bu hizmeti alma imkanına kavuştu" diye konuştu.

Yılmaz, şarj istasyonu işletmek için gerçek kişi veya şirketlerin, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle de şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabileceğini ifade etti.

Bu yöntemle sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecilerinin, yazılım, çağrı merkezi, ödeme altyapısı gibi pek çok maliyet artırıcı kalemden de kurtulacağına işaret eden Yılmaz, "Lisans sahibi şirketler, Türkiye'de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji bedeli üzerinden belirleyecek" dedi.