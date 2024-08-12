Elektrikli araçlar Gebze’de yarışıyor

Gebze'deki TÜBİTAK Kampüsü'nde TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı. Yarışma kapsamında batarya beslemeli olan araçlar, 'Elektromobil' kategorisinde, hidrojen enerjili elektrikli araçlar 'Hidromobil' kategorisinde yarışıyor. Ayrıca 'Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışı' kategorisi de bu yarışma kapsamında değerlendiriliyor. Başvuruları incelenen takımlardan 36 elektromobil, 14 hidromobil ve 23 liselerarası elektrikli araç takımı finale kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da alana geldi. Takımlarla sohbet ederek başarılar dileyen Bakan Kacır, ilk yarışın başlangıcını yaptı.Bakan Kacır, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağustos ayında yine Türkiye'nin dört bir yanında TEKNOFEST rüzgârı esmeye başlamış oldu. TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali, dünyanın en büyük festivali olarak 2018'den bu yana her yıl ülkemizde gerçekleşiyor ve yarışmalarda yüz binlerce gencimizin Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna dahil olmasını sağlıyoruz. Bu yıl da TEKNOFEST'te hep birlikte yeni rekorlara imza attık. 49 yarışmamıza, 81 ilimizden ve 96 ülkeden 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz başvurdu. Yarışmacı takımlara TEKNOFEST'te bu yıl 30 milyon liradan fazla ödül ve 50 milyon liradan fazla teknik destek sunuyoruz" dedi.Yarışların Türkiye'nin geleceğine çok önemli kazanımlar getireceğini belirten Kacır, "Elektromobil- Hidromobil ve Hyperloop yarışmaları önümüzdeki dönemde İstanbul, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Isparta, Aksaray, Erzurum, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'de de olacak. Türkiye'nin 11 şehrinde önümüzdeki 2 ay boyunca düzenleyeceğimiz yarışmalar, Türkiye'nin geleceğine çok önemli kazanımlar getirecek, gençlerimizin yetişmesine ve bizimle buluşmasına imkân tanıyacak" diye konuştu.Türkiye'nin yatırımcılara çok önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Kacır, şunları kaydetti: "İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'deki 8 küresel marka, üretim yapmakta olan toplam 13 marka ve bu alanda küresel çapta öncü yeni markalarla bu yolculuğa devam edecek. Türkiye 23 ülkeyle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla yatırımcılara 1 milyarın üzerinde bir nüfusa erişme imkânı sunuyor ama sahip olduğumuz en kıymetli unsur genç, ve çalışkan insan kaynağımız."Türkiye'nin otomotiv sektörünün öncü ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Avrupa'nın 3'üncü büyük otomobil üreticisiyiz. Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisiyiz ve hedefimiz özellikle yeni nesil otomotivde Avrupa'da, bölgede lider ülke olabilmek. Bunun için de hem mevcut üreticilerimizin yatırımlarını yeni nesil araçlara yönelik olarak gerçekleştirmelerini hem de yeni marka yatırımlarını Türkiye'ye çekmeyi amaçlıyoruz" dedi.