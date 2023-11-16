Elektrikli araçlar pazara ”pozitif elektrik” veriyor

BENZİNLİ ARAÇLAR İLK SIRADA

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 9 ayında benzinli otomobiller 448 bin 152 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 102 bin 184 adetle ikinci sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları 70 bin 72, oto gazlı otomobil satışları da 7 bin 431 adet oldu. Elektrikli otomobil satışları ise 39 bin 51 adetle oto gazlı otomobil satışlarının çok üzerinde kalmaya devam etti.

ELEKTRİKLİLER PAYINI ARTIRIYOR

Ülkemizde bu yıl satılan her 100 otomobilden dördü elektrikli araçlardan oluştu. TOGG T10X, tüm elektrikli araçlar pazarında en çok satan marka ve model kategorisinde lider konuma yükseldi.

Elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 1'den 5,9'a kadar yükseldi.

Rakamları ve pazarın son durumunu değerlendiren Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri şu değerlendirmeyi yaptılar.

"Bu gelişmeler, Türkiye'deki otomobil pazarının elektrikli araçları daha fazla benimsemeye başladığının göstergesi konumunda. Bunun yanı sıra birçok otomobil markasının Türkiye'de daha fazla elektrikli araç modelini sunmaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye'nin potansiyelini gören markalar pay alabilmek için sektöre elektrikli araç çeşitleriyle girmek için fırsat kollamaktalar"

TÜRKİYE DE AYAK UYDURMAK DURUMUNDA

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri dünya genelinde elektrikli araç satışlarının yükseldiğini, Türkiye'nin de bu alanda altyapısını konumlandırarak bu konjonktürden ve teknolojiden mutlak surette yararlanması gerektiğinin altını çizdiler.