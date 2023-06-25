Elektrikli kamyon Türkiye’de test edilecek

Daımler Truck, 2039'a kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika bölgesinde sadece karbon nötr araçlar sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Daimler Truck'ın önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden Mercedes-Benz Türk de, yürüttüğü önemli projelerle çatı şirketinin hedeflerini destekliyor. Mercedes-Benz Trucks'ın tüm dünyaya kamyon yol testi ve mühendislik hizmeti sunan ana merkezi konumunda bulunan Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesindeki Ar-Ge Merkezi, aynı zamanda sıfır emisyon projeleri kapsamındaki araçların da test merkezlerinden biri oldu. Küresel çaptaki sorumluluklarına her geçen gün yenilerini ekleyen Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu unvanına sahip eActros300'ün de yol testlerini gerçekleştiriyor. eActros'un yol testleri, önümüzdeki dönemlerde daha uzun menzilli versiyonlu araçlarla devam edecek.400 km'ye kadar menzile sahip olan eActros'un yol testlerini Türkiye'de gerçekleştirecek olan Aksaray Ar-Ge Merkezi, elektrikli kamyonları oluşturan komponent ve yazılımların gerçek kullanım şartları altında fonksiyonlarını ve ömürlerini de test edecek. Farklı kategorilerde test yolları belirleyen Mercedes-Benz Türk, bahsi geçen yollarda dört mevsim iklim koşullarını karşılayarak 1-2 yıl arasında testler yapacak. Şu an test edilen araçların, ilk etapta bir yıl içerisinde araç başına ortalama 150 bin kilometre yol yapması planlanıyor.