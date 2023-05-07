Elektrikli otobüsünü Avrupa’da tanıtacak

Türkiye'nin ticari araç markalarından Anadolu Isuzu'nun yüzde 100 elektrikli aracı Citivolt, nisanda Avrupa demo turu için yola çıktı. Isuzu Citivolt, Avrupa demo tur etkinlikleri kapsamında nisan ve kasım ayları arasında toplam 14 ülkedeki potansiyel kurumsal müşterileri ile buluşacak.Anadolu Isuzu, Citivolt'un Avrupa demo turu kapsamındaki duraklarında müşteriler aracı yakından tanıma fırsatı sunacak. Citivolt, demo tur süresince izleyeceği rota üzerindeki durakları olan kentlerde belediye ve toplu taşıma şirketlerine yakından tanıtılacak. Bu sayede ziyaret edilen müşteriler, yüzde 100 elektrikli Citivolt'un yüksek performanslı, sessiz ve çevreci motorunu, teknolojik özelliklerini, yol tutuşunu, güvenliğini ve konforunu yakından deneyimleme fırsatı bulacaklar. Anadolu Isuzu ürün yelpazesi, satış sonrası hizmetleri, bayi ve servis ağı ile yurtdışı pazarlardaki iddiasını artırıyor. Anadolu Isuzu 300 bin metrekarelik alana sahip üretim tesislerinde terzi işi imalat modeli ile midibüs, otobüs ve kamyon segmentlerinde üretim yapıyor.