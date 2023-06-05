Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Elektrikli otoda rekor
Giriş Tarihi: 5.6.2023

Elektrikli otoda rekor

Tamamen elektrikli otomobil satışları 2023 Mayıs’ında yüzde 457 artışla 2 bin 95 adete çıktı. Elektrikli araçların pazar payı yüzde 2.4’e yükseldi. Hibrit otoların pazar payı da yüzde 10 oldu

Elektrikli otoda rekor
Türkiye otomotiv pazarı rekor üzerine rekor kırıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Mayıs'ta yüzde 70.9 artışla 111 bin 356 adet oldu. Otomobil pazarı yüzde 68.5 artarak 87 bin 218 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 79.9 artışla 24 bin 138 adete yükseldi. Otomotiv pazarı yılın ilk beş ayında yüzde 60.5 artarak 445 bin adet oldu. Otomobil satışları yüzde 58.8 artışla 340 bin 37 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66.3 artışla 104 bin 969 adet olarak gerçekleşti.

YÜZDE 457 ARTIŞ
Türkiye otomotiv pazarında bir başka rekor da elektrikli otomobil satışlarında kırıldı. 2023 Mayıs'ında tamamen elektrikli otomobil satışları yüzde 457 artışla 2 bin 95 adete çıktı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 2.4'e yükseldi. 2022'nin aynı döneminde sadece 376 elektrikli otomobil satılmış, pazardan aldıkları pay ise 0.7 olmuştu.
Yılın ilk beş ayında ise yüzde 326 artışla 7 bin 526 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu dönemde elektriklilerin payı yüzde 2.2 oldu. Uzatılmış menzile sahip modellerle birlikte 2023 Ocak-Mayıs aylarındaki elektrikli araç satışı yüzde 476 artışla 10 bin 166 adete çıktı. Pazar payı ise yüzde 3'e ulaştı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrikli otoda rekor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA