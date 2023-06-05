Elektrikli otoda rekor

Türkiye otomotiv pazarı rekor üzerine rekor kırıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Mayıs'ta yüzde 70.9 artışla 111 bin 356 adet oldu. Otomobil pazarı yüzde 68.5 artarak 87 bin 218 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 79.9 artışla 24 bin 138 adete yükseldi. Otomotiv pazarı yılın ilk beş ayında yüzde 60.5 artarak 445 bin adet oldu. Otomobil satışları yüzde 58.8 artışla 340 bin 37 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66.3 artışla 104 bin 969 adet olarak gerçekleşti.Türkiye otomotiv pazarında bir başka rekor da elektrikli otomobil satışlarında kırıldı. 2023 Mayıs'ında tamamen elektrikli otomobil satışları yüzde 457 artışla 2 bin 95 adete çıktı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 2.4'e yükseldi. 2022'nin aynı döneminde sadece 376 elektrikli otomobil satılmış, pazardan aldıkları pay ise 0.7 olmuştu.Yılın ilk beş ayında ise yüzde 326 artışla 7 bin 526 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu dönemde elektriklilerin payı yüzde 2.2 oldu. Uzatılmış menzile sahip modellerle birlikte 2023 Ocak-Mayıs aylarındaki elektrikli araç satışı yüzde 476 artışla 10 bin 166 adete çıktı. Pazar payı ise yüzde 3'e ulaştı.