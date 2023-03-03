Elektrikli otomobilde Togg öncesi iki hamle

Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla elektrik otomobiller için özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyenlerden, yüzde 10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya artırıldı. Yapılan düzenleme TOGG'u da yakından ilgilendiriyor. TOGG'un matrahının 1 milyon 250 bin lirayı aşmaması öngörülürken, ortalama fiyatın 1.5 milyon bandında olması bekleniyor. Motor gücü 160 kW'ı geçenlerden yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği ise 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme ile fiyatların yüzde 6 ila 20 arasında gerilemesi bekleniyor. Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde Temmuz 2022'de yapılmıştı. Güncellemeyle elektrikli araçların en alt ÖTV diliminde kalması için fiyatlarının 1 milyon liranın altında kalma zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanacak.