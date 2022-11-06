Elektrikte fatura barışına çiftçi akını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerin biriken elektrik borçlarını ödeyebilmeleri için müjdelediği faizsiz kredi kampanyasına yoğun talep geldi. Bir ay önce başlatılan proje kapsamında bugüne kadar Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'daki 2 bin büyük üretici Dicle Elektrik'e borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulundu. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, "2 bini aşkın çiftçi borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulundu. 750 milyon liralık yapılandırma için başvuru geldi. Borcunu yapılandırmaya gelenlerin borcu ortalama 300 bin lira seviyesinde 7 milyar TL'si bu yılsonuna kadar olmak üzere 2023'te toplam 10 milyar TL'lik borcun yapılandırmasını öngörüyoruz" dedi. Geçmiş dönem borç faizlerinin tamamı silinen çiftçiler, aynı zamanda anaparanın da yüzde 25'ini ödemezken, bunun için Ziraat Bankası'ndan 10 milyon liraya kadar faizsiz kredi kullanabiliyor.