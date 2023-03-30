Elektrikte indirim geldi

EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tavan fiyatında yüzde 14.75 indirime gitti. Buna göre EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3.050 TL/ mwh'den 2.600 TL/mwhy'ye düşürdü. EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun elektrikte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiği belirtildi.Tavan fiyatın şubatta megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya, martta ise 3 bin 50 liraya düşürüldüğü bildirilen açıklamada, "EPDK, 1 Nisan'dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirledi. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin aylık olarak düşüş trendi devam etmiş oldu" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte hızla yükselen enerji hammadde fiyatları özellikle Avrupa'da küresel enerji krizi tartışmalarını beraberinde getirmiş, kış ayları öncesi başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi hem arz güvenliğini sağlamak hem de tüketicileri yüksek maliyet artışlarından koruyabilmek amacıyla yeni tedbirleri devreye sokmuştu. Bu tedbirlerden biri de azami uzlaştırma fiyat mekanizması oldu. EPDK, küresel gelişmelerden kaynaklanan doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının arz güvenliğini sekteye uğratmaması ve bütün tüketici gruplarının bu maliyet artışlarından korunması için bu mekanizmayı 1 Nisan 2022'de devreye aldı. EPDK, 6 ay süreyle geçerli olan azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının ekim ayına kadar uygulanmaya devam etmesine de karar verdi.