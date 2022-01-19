Elektrikte kademeli tarife nasıl işliyor





ORTALAMA TÜKETİMDE 206 LİRA GEÇİLMİYOR



1 Ocak 2022 itibarıyla, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 5 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılıyor. Vergi, fon ve paylar hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş olarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketlerinin doğrudan tüketim miktarları ile çarptıkları birim fiyat ise alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanıyor. Aylık elektrik tüketimleri günlük 5 kWh'den hesaplanarak aylık 150 kWh'yi geçmeyen abonelerin fatura üst limitleri ise 206 liraya denk geliyor. Bu miktardan daha az tüketenler daha düşük faturalar ödeyeceği gibi, günlük 5kWh'yi aşan faturalar ise ikinci kademeye geçerek, sadece ortalamayı aşan kısım için yüksek tarife uygulanıyor.