Elektrikte kurulu güç 117.123 megavata çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücünün 117 bin 123 megavata ulaştığını belirtti. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı: "Güneş ve rüzgârda toplam kurulu güç 34 bin megavata yaklaşırken yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 60'ı aştı." Paylaşımda yer alan infografiğe göre, kurulu gücün kaynaklara göre dağılımında ilk sırada yüzde 27.5 ile hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21.2 ile doğalgaz santralleri ve yüzde 17.8 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.