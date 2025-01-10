Elektrikte yerlilik yüzde 70’e çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ithalat ve ihracat kapasitesini 2035 yılına kadar 3 kat artırarak elektrik ticaretinde merkez ülke olmayı hedeflediklerini anlattı. Bayraktar, elektrik sektöründe 2025 yılında 13 milyar liralık yatırım planlaması öngörüldüğünü kaydederken, sektörde bu yıl cesur ve ezber bozacak kararlar alacaklarını söyledi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 15. Sektör Toplantısı, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, "2025 yılı, yeni bir elektrik dağıtım ve perakende piyasa mimarisini tasarladığımız, cesur ve ezber bozacak kararlar alacağımız önemli bir yıl olacak" dedi. Bayraktar, mevcutta 2 bin 500 megavat olan elektrik ithalat ve ihracat kapasitesini 2035 yılına kadar 3 katına çıkararak 7 bin 500 megavatlık bir kapasiteyle bölgede elektrik ticaretinde merkez ülke haline gelmeyi hedeflediklerini anlattı.

13 MİLYARLIK YATIRIM

Bayraktar, dağıtım şirketlerinin bu yıl içinde toplam 13 milyar liralık yatırım yapacağını da ifade etti. Bayraktar, "Dağıtım şirketlerimizin, 4'üncü uygulama dönemi olarak ifade ettiğimiz 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planı bulunuyor. Bu uygulama döneminin ilk 4 yıldaki toplam yatırım, 55 milyar lira olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı için ise 13 milyar liralık bir yatırım planlaması öngörülüyor" diye konuştu.

116 BİN MEGAVATA ÇIKTI

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "2024 yılında elektrik enerjisi üretiminde yerlilik oranını çok üst seviyeye taşıyarak yüzde 70'e ulaştık. Yine 2024 yılında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 60'lara yükselttik. Son 20 yılda üçe katlayan elektrik talebini karşılamak amacıyla kurulu gücümüzü 116 bin megavata çıkardık.

Geldiğimiz noktada, ülkemizdeki kesintili kaynaklar olan rüzgâr ve güneş üretim santrallerinin kapasitesi 32 bin megavatı geçmiş durumda. Evlerimizde kullandığımız elektriğin tamamını rüzgâr ve güneş enerjisinden karşılayabilir hale geldik" ifadelerini kullandı. Elektriğe erişimin, temel bir insan hakkı olduğuna ve bu hakkın hiçbir koşulda ihmal ve ihlal edilmemesi gerektiğine değinen Bayraktar, "Elektrik dağıtımında hedefimiz vatandaşımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır" diye konuştu.





YILMAZ: ELEKTRİK SAYAÇLARI MİLLİ VE AKILLI HALE GELECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 2025 yılının milli akıllı sayaç sistemleri (MASS) için bir milat olacağını anlatarak, "Bu yıl içerisinde dağıtım şirketleri akıllı sayaçların kullanılabilmesine yönelik tüm entegrasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren de Türkiye'de ilk defa, tesis edilen bütün elektrik sayaçları akıllı ve milli hale gelecektir. Bu noktada, sayaç üreticilerinin de gerekli üretimi yapmalarının sağlanmasının önemini vurgulamak isterim. Yeni akıllı sayaçlar, elektrik tüketim verilerinin anlık olarak izlenebilmesini sağlayarak, kullanıcıların fatura süreçlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olacaktır. Tüketicilerimiz için herhangi bir maliyeti olmayacaktır" dedi.



ERDENİZ: MALİYET BAZLI FİYATLAMA OLUŞTURULMALI

ELDER Başkanı Barış Erdeniz, sektörde 100 bin çalışanla vatandaşlara elektriği kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı. Erdeniz, hedeflere ulaşmak için yeni şebeke stratejisi ve sübvansiyonların kaldırılarak maliyet bazlı fiyatlamanın oluşturulmasının sektördeki başarının belirleyicisi olacağını kaydetti. Elektrik dağıtım sektörünün 21 oyuncusunun özelleştirme sürecinde devletin hazinesine 13 milyar dolar katkı sağladıklarını belirten Erdeniz, "2013-2024 yılları arasında 18 milyar dolar yatırım yaparak ülkemizin ekonomisine toplam 31 milyar dolar katkı gerçekleştirmiştir" dedi. Erdeniz, Türkiye genelinde yüzde 18 olan kayıp kaçak oranını yüzde 10'un altına düşürmeyi başararak devlet kasasına yılda 1 milyar dolar katkı sağladıklarını ifade etti.