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Giriş Tarihi: 31.12.2021 23:37

Elektronik haberleşmede "kimlik doğrulama" yönetmeliği 1 Mart'ta yürürlüğe girecek

Elektronik haberleşmede kimlik doğrulama yönetmeliği 1 Mart’ta yürürlüğe girecek

Elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanma süreci hakkında yönetmelik 1 Mart 2022'de yürürlüğe girecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'nin 6. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmeliği'nde yer alan "Yönetmelik 31 Aralık 2021'de yürürlüğe girecek" ibaresi "Yönetmelik, 1 Mart 2022'de yürürlüğe girecek" şeklinde değiştirildi.

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Elektronik haberleşmede "kimlik doğrulama" yönetmeliği 1 Mart'ta yürürlüğe girecek
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