Elektronik para ihraç edene sermaye şartı

ÖDEME hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında Merkez Bankası
yönetmeliği Resmi Gazete
'nin dünkü sayısında yayımlandı. Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira ödenmiş sermaye şartı getirildi.
İKİ ADIM OLACAK
Bu kuruluşların fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin verilmesinde en az 1 milyon lira, ödeme hesabının işletilmesi, para transferi ve havalesi, ödeme aracının ihraç veya kabulü gibi hizmetleri sunmasında ise en az 2 milyon lira ödenmiş sermaye şartını yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye
'de ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak veya elektronik para ihraç etmek üzere Merkez Bankası'na yapılacak faaliyet izni başvuruları, istihbari inceleme aşaması ve nihai onay aşaması olmak üzere iki adımdan oluşacak. Faaliyet izni başvurusu yapan şirketin unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gösterir ibareleri içermesi zorunlu olacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek, kredi veremeyecek, ödenmesine aracılık edilen tutarları taksitlendiremeyecek. ANKARA
İLAVE ÖZKAYNAK ŞARTI BLOKE GETİRİLECEK
MERKEZ Bankası, kuruluşa ödeme hizmeti olarak değerlendirilmeyen alanlarda faaliyet gösterebilmesi için ilave özkaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek. Ödeme fonları koruma hesapları ile elektronik para koruma hesapları, fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve kuruluşun ilgili yasadan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen ilgili banka tarafından bloke edilecek.