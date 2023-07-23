Eleman sıkıntısı tarlaya kadar ulaştı

Türkiye'de uzun yıllardır fabrikalarda ve turizm sektöründe yaşanan eleman sıkıntısı kritik sektörlerden tarıma kadar ulaştı. Tarım sektöründe faaliyet gösteren birçok üretici yüksek ücret tekliflerine rağmen tarlada hasat toplayacak eleman bulamıyor. Aşırı sıcakların da eleman bulmayı zorlaştırdığını söyleyen üreticiler, bazı bölgelerde gündelikçi fiyatlarının 3 kata yakın arttığını çalışanların günlüğü 1.500 liraya kadar ücret talep ettiğini söyledi.İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, hem tarlada ekim ve hasat yapmak için hem de fabrikalarında tarım ürünlerini işlerken Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde işçi bulmakta ciddi problemler yaşadıklarını anlattı. Taycı, şu bilgileri verdi: "Örneğin işlenmiş tarım ürünleri grubu olan şekerli, kakaolu ve unlu mamullerde ihracat tarafında ciddi siparişlerimiz var. Fakat yeterli personel bulamadığımız için bazı hatlarımızı çalıştıramıyoruz. Meslek lisesine rağbet azaldığı için teknik ve ara elemanda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Meslek liselerinin kalifiye öğrenciler yetiştirmesi bizler için çok önemli."Tarımın yanı sıra sanayide de eleman sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. EYT ile birlikte genel işgücünde yüzde 8'e varan oranda kayıp yaşandığını belirten iş dünyası temsilcileri, kendi meslek liselerini kurarak yüksek burslarla öğrenci yetiştirmeye çalışıyor. Binlerce kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak özellikle ara eleman konusunda ciddi kan kaybettiklerini anlatan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, sanayinin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayabilmek için mesleki eğitimi önceliklendirmek gerektiğine vurgu yaptı.Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir ise, "Üretimde karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri de ara eleman ve teknik personel sıkıntısı. Kalifiye ara eleman sorununun çözümü mesleki eğitimlerin kalitesinin artırılmasında yatıyor" diye konuştu.Tekstildede eleman sıkıntısı büyüyor. Sorunu aşmak içn cazip burs programları başlattıklarını ifade eden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "Tercihim Tekstil Mühendisliği burs ve istihdam projemiz bu yıl da devam ediyor. İlk 80 binde yer alan ve ilk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs alacak."Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise sorunla ilgili şunları kaydetti: "Türkiye'de işsizlik sorunu yaşanırken, sanayiciler olarak ara eleman bulmakta zorlanıyoruz. Bu sebeple eleman bulmak sektörümüzün önemli sorunlarından biri haline geldi. İhracatı artırmanın yolu kalifiye ara elemandan geçiyor."