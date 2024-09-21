Elmada 4.5 milyon ton rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılki elma üretiminin 4.5 milyon ton olacağını öngördüklerini belirtirken, coğrafi tescilin tarımsal markalaşma için önemli olduğunu vurguladı. Karaman'da elma hasadına katılan Bakan Yumaklı, 6 bin dekar alanda 24 çeşit elma, 1 milyon 750 bin elma ağacının olduğu, Türkiye ve Avrupa'nın tek parça en büyük elma bahçesindeki elma hasadına katıldı. ÜRETİMDE DÜNYADA İKİNCİYİZYumaklı, Türkiye'nin elma üretiminde dünyada ikinci, elma ihracatında ise yedinci sırada olduğunu söyledi. Yumaklı, Karaman'ın elma üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirterek, mazot ve gübre, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları başta olmak üzere elma üreticilerine 8 kalemde destek verildiğini söyledi.Yumaklı, elma hasadının ardından Ayrancı Divle Köyü'ne geçerek tescilli peynir mağaralarını ziyaret etti. Yumaklı, "Divle obruğu tulum peyniri, Ayrancı Divle Köyü ve çevre köylerinin endemik bitkilerle kaplı meralarında otlayan Akkaraman koyunlarının sütlerinden üretiliyor. Peynirler deri tuluma basılarak yerin 35 metre altındaki doğal Divle obruğunda olgunlaştırılıyor. Damak tadı bakımından dünyanın en iyi 5 peyniri arasında" diye konuştu. Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli 27 ürünü olduğunu belirtirken, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Manisa Mesir Macunu ve Kayseri pastırmasının onay sürecinde olduğu bilgisini verdi.