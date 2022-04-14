Elon Musk Twitter’ın tamamına talip oldu

Tesla'nın kurucusu Elon Musk yılbaşından bu yana yaptığı yatırımlar ile en büyük hissedarı konumuna geldiği Twitter'ın hisselerinin tamamını satın almayı ve şirketi borsadan çıkarmayı teklif etti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde 13 Nisan itibarıyla Twitter'da sahip olduğu hisse oranının yüzde 9.1'e, hisse sayısının 73 milyon 115 bine ulaştığını belirten Musk, Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın alma teklifini gönderdiği bir mektupla iletti. Musk, Twitter için hisse başına 54.20 dolar teklif ettiği mektubunda "Bu en iyi ve nihai teklifim" ifadelerini kullandı. Twitter'ın tamamı için hisse başına yüzde 54 primli olacak şekilde 54.20 dolar teklif edeceği ve gerçekleşmesi durumunda şirketin toplam değerinin 43 milyar dolara ulaşacağı belirtildi. Teklif sonrası sosyal medya platformunun hisseleri yüzde 18 değer kazandı.