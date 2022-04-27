Elon Musk’a Twitter şoku! 1 günde 126 milyar dolar eridi...

ELON MUSK TWITTER SATIN ALIMI İÇİN FİNANSMANI NASIL SAĞLAYACAK?

SEC'e yapılan bildirimde, anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi.

Elon Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bazı bankaların da 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarıldı.