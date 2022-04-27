Elon Musk’a Twitter şoku! 1 günde 126 milyar dolar eridi...

Tesla'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı rekor karına, Twitter gölgesi düştü. Elon Musk'ın Twitter için anlaşmaya varmasının ardından Tesla hisseleri çakıldı. Tesla hisselerindeki büyük düşüşte, Twitter finansmanı için kaynak sağlanması arayışları gösteriliyor.
Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın almanın işleminin bir kısmını Tesla hissesi satarak finanse edeceğine yönelik beklenti yatırımcıları satış pozisyonuna yöneltti. Nasdaq'ta işlem gören Tesla hisseleri dün yüzde 12'yi aşan değer kaybetti.
Tesla'nın piyasa değeri de 1 trilyon 34 milyar dolardan, 908 milyar dolarlara kadar geriledi. Böylece; Tesla'nın değeri bir günde 126 milyar dolar erimiş oldu.
ELON MUSK TWITTER SATIN ALIMI İÇİN FİNANSMANI NASIL SAĞLAYACAK?
SEC'e yapılan bildirimde, anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi.
Elon Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bazı bankaların da 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarıldı.
TESLA'DAN İLK ÇEYREKTE REKOR KAR
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla kâr rakamlarına ilişkin, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşıldığını bildirmişti.
Buna göre, şirketin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolara çıkmıştı. Tesla'nın net kârı 2021'in ilk çeyreğinde 1,1 milyar dolar olmuştu.
Tesla'nın ilk çeyrekte elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar gelir elde etmişti.
Elektrikli otomobil üreticisinin 2021'in ilk çeyreğinde 0,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 3,22 dolara yükseldi.
Tesla, devam eden tedarik zinciri zorluklarına ve fabrika kapanmalarına rağmen ocak-mart döneminde küresel çapta 310 bin 48 aracın teslimatını gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinin Tesla için "bir başka rekor çeyrek" olduğu aktarıldı.
Tedarik zinciri zorluklarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, çip kıtlığına ek olarak son Kovid-19 dalgasının tedarik zinciri ve fabrika operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.
Açıklamada, bazı hammaddelerin fiyatlarının ise son aylarda birkaç kat arttığına dikkat çekilerek "Maliyet yapımız üzerindeki enflasyonist etki, mümkün olduğunca üretim maliyetlerimizi düşürmeye odaklanmaya devam etmemize rağmen ürün fiyatlandırmamızdaki ayarlamalara katkıda bulundu." ifadesi kullanıldı.