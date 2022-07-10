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Giriş Tarihi: 10.7.2022 07:37 Son Güncelleme: 10.7.2022 07:38

Elon Musk'ın başı dertte! Twitter anlaşmasını feshetti ama...

Elon Musk’ın başı dertte! Twitter anlaşmasını feshetti ama...

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.



Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.



YASAL İŞLEM YOLDA
Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Elon Musk'ın feshettiği yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının uygulanması için yasal işlem başlatılmasının planlandığını duyurdu.



Taylor, açılacak davada galip geleceklerinden emin olduğunu vurguladı.



Öte yandan Elon Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtti.



Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü aktarıldı.

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Elon Musk'ın başı dertte! Twitter anlaşmasını feshetti ama...
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