Elon Musk’tan Twitter’a anlaşmanın feshi için yeni mektup

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Elon Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter'ı satın alma anlaşmasına ilişkin 29 Ağustos'ta yeni bir mektup kaleme aldı.

Twitter'ın eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun iddialarına dikkat çekilen mektupta, bunların doğru olması halinde Twitter'ın anlaşmanın bazı hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.

Mektupta, iddiaların anlaşmanın feshi için ilave ve belirgin temeller sunduğu bildirildi.