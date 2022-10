Emaar gözünü Antalya ve Bodrum’a dikti

Türkiye hem lojistik konumu hem de global arenadaki pozisyonuyla yabancı yatırımcının gözdesi olmayı sürdürüyor. Dünyanın önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri olan ve ülkemizde 2006 yılından beri faaliyet gösteren Emaar Properties, Türkiye'de yeni yatırımlar için arazi arayışını hızlandırdı. Toskana Vadisi, Rixos'la birlikte hayata geçirdiği The Land of Legends Tema Park, Emaar Square gibi dev projelerle 2.5 milyar doların üzerinde Türkiye'ye yatırım yapan şirket, İstanbul'un yanı sıra Antalya ve Bodrum'da da arazi aramaya başladı. 17. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde sorularımızı yanıtlayan Emaar Properties Yönetim Kurulu Başkanı Jamal Bin Theniyah, yeni yatırımlar için fırsat kolladıklarını söyledi.Türkiye'de yaptıkları yatırımlardan son derece memnun olduklarını anlatan Theniyah, "Biz projelerimizi otel, AVM ve konutları içinde barındıran bir kompleks olarak hayata geçiriyoruz. Bunun için büyük alanlara ihtiyacımız var. İstanbul bizim gözdemiz. Ancak son dönemde konut fiyatları artışa geçen Antalya ve Bodrum'da da yatırım yapmak istiyoruz. Arazi arıyoruz. Doğru fırsatı yakaladığımızda bu şehirlerde de yatırımları gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. Rusya- Ukrayna savaşı, Avrupa'da yaşanan enerji krizi gibi etkilere dikkat çeken Theniyah, "Dünya çok farklı bir süreç yaşıyor. Ve bütün bu sorunlar bugünden yarına çözülmeyecek. Hatta birçok şeyin stabil olması için 5-10 yılın geçmesi gerekebilir belki... Bu süreçte çok inişler çıkışlar olacağı için Dubai, İstanbul gibi hub şehirler yatırımcılar için çok cazip" ifadelerini kullandı.YATIRIM öncesi nelere dikkat ettiklerini de anlatan Jamal Bin Theniyah, "İlgi çeken yerde olmak istiyoruz. İstanbul'da son 8-10 yıldır konut fiyatları inişli çıkışlıydı. Artık daha düz bir çizgide gidiyor. Yani doğru yatırım için ekonomik şartların oluşması gerekiyor. Bu şartlar şu an için oluştu. Artık doğru yerde yatırım yapmak için fırsatları kolluyoruz" dedi.TÜRKIYE'DE yaptıkları yatırımlardan çok mutlu olduklarını aktaran Theniyah, "Bir dönem, konut satışları durakladığında biz de biraz düşüş yaşadık. Ancak bizim yatırımlarımız uzun soluklu yatırımlar o nedenle o durumun geçici olduğunu düşündük. Türkiye ekonomisi çok iyi gidiyor. Biz Türkiye'de kârlı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.17'ncikez düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin son paneli 'Değerin Sosyo ekonomisi: Erişilebilir Konutlar' oldu. Zirvede konuşan New York Belediye Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Edward Mermelstein, New York'ta konut arzında sıkıntı yaşandığını belirterek, "Bunun için bir eylem planı oluşturduk. Özel sektörlerle çalışarak konut problemini çözmeye çalışıyoruz" dedi. Zirveye video konferansla katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams ise, "Birlikte, küresel ekonomik toparlanma yolculuğuna çıkarken, sizin ortaklığınıza ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu. Zirvenin kapanış konuşmasını Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de, "Halka arzı gerçekleştirilen toplam 38 GYO'nun 2022'nin üçüncü çeyreğinde toplam piyasa değeri 135.8 milyar TL oldu. GYF'lerin toplam portföy büyüklüğü ise 2021 sonunda 14.8 milyar TL'ye ulaştı" şeklinde konuştu.