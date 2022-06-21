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Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:01 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:01

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi için gözler ödeme tarihlerinde!

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi için gözler ödeme tarihlerinde!

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı’ndan önce binlerce emeklinin yüzünü güldürecek olan bu tutarın ödeneceği tarihler bu noktada merak konusu haline geldi. Hal böyleyken ise “2022 Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu ücret geçtiğimiz yılki 100 TL’lik artışla beraber 1100 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Ki bu da yıllık 2200 TL ikramiye demek oluyor. Peki, Kurban Bayramı 2022 Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Genel olarak bayramdan bir hafta önce emeklilere ulaştırılan bu ödenekle ilgili olarak "2022 Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Devlet tarafından vatandaşlara iki dini bayramda da sağlanmakta olan ikramiyeler toplamda 2200 TL olarak yatıyor. Vatandaşlar şimdi Temmuz ayında Kurban Bayramı'na ilişkin ödeme tarihlerini bekliyor. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

Bayram öncesinde hesaplara yatan emekli ikramiyesi için 3-7 Temmuz tarihleri bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

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Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi için gözler ödeme tarihlerinde!
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