Binlerce vatandaş gözünü emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevirdi. Her yıl dini bayramlarda iki kez yatan ikramiyeler bu sene de yine Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bu kapsamda ödeme tarihlerinin bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelmesi bekleniyor. Bu noktada ise "Kurban Bayramı 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli ikramiyeleri ile ilgili son durum ve detaylar...

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

Genel olarak bayramlardan hemen önce vatandaşların hesaplarına yatan bayram ikramiyesi için yine nefesler tutuldu. Ödeme tarihlerinin bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması beklendiğinden araştırmalar hız kazandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene de 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında bayram ikramiyelerinin verilmesi bekleniyor