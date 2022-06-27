Binlerce vatandaş gözünü emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevirdi. Her yıl dini bayramlarda iki kez yatan ikramiyeler bu sene de yine Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bu kapsamda ödeme tarihlerinin bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelmesi bekleniyor. Bu noktada ise "Kurban Bayramı 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli ikramiyeleri ile ilgili son durum ve detaylar...
SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!
Genel olarak bayramlardan hemen önce vatandaşların hesaplarına yatan bayram ikramiyesi için yine nefesler tutuldu. Ödeme tarihlerinin bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması beklendiğinden araştırmalar hız kazandı.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene de 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında bayram ikramiyelerinin verilmesi bekleniyor
Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.
Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada
"Asgari ücretin yendien değerlendirilmesini istedim. Asgari ücretle ilgili müjdeli bir haberi emekçilerimizle paylaşacağız. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. İnşallah bu konuda müjdeli bir haberi en kısa sürede paylaşmayı ümit ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilere enflasyon farklarını zaten vereceğiz.
Talimat verdim, çalışma hafta sonuna kadar bitecek.
Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullanırken bayram ikramiyeleriyle ilgili net bir tarih duyurusunda bulunmadı.
İlk bayram ikramiyesi, nisan ayının sonunda Ramazan Bayramı için emeklilerin hesaplarına yattı. Şimdi ise Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi bekleniyor. Tüm emeklilerin gözü hesaplarında duruyor. Emekli ikramiyesi bu yıl için toplam 2200; yani Kurban Bayramı için 1100 TL'dir.
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar