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Haberler Ekonomi Haberleri 1100 TL'lik Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için kritik tarih! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 00:25 Son Güncelleme: 28.6.2022 00:25

1100 TL'lik Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için kritik tarih! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

1100 TL’lik Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için kritik tarih! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Bugünkü kabine toplantısı ile beraber milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı’ndan hemen önce hesaplara yatması beklenen Emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Vatandaşlar bu ücretlerin yatacağı tarihi adeta heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz yılki zamla beraber bilindiği üzere ücret 1100 TL’ye çıkarılmıştı. Hal böyleyken “Kurban Bayramı 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Bugün konuyla ilgili açıklamanın gelmesi bekleniyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ile ilgili son dakika açıklamaları ve detaylar...

Binlerce vatandaş gözünü emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevirdi. Her yıl dini bayramlarda iki kez yatan ikramiyeler bu sene de yine Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bu kapsamda ödeme tarihlerinin bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelmesi bekleniyor. Bu noktada ise "Kurban Bayramı 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli ikramiyeleri ile ilgili son durum ve detaylar...

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

Genel olarak bayramlardan hemen önce vatandaşların hesaplarına yatan bayram ikramiyesi için yine nefesler tutuldu. Ödeme tarihlerinin bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması beklendiğinden araştırmalar hız kazandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene de 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında bayram ikramiyelerinin verilmesi bekleniyor

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada

"Asgari ücretin yendien değerlendirilmesini istedim. Asgari ücretle ilgili müjdeli bir haberi emekçilerimizle paylaşacağız. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. İnşallah bu konuda müjdeli bir haberi en kısa sürede paylaşmayı ümit ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilere enflasyon farklarını zaten vereceğiz.

Talimat verdim, çalışma hafta sonuna kadar bitecek.

Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullanırken bayram ikramiyeleriyle ilgili net bir tarih duyurusunda bulunmadı.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2022, KAÇ TL?

İlk bayram ikramiyesi, nisan ayının sonunda Ramazan Bayramı için emeklilerin hesaplarına yattı. Şimdi ise Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi bekleniyor. Tüm emeklilerin gözü hesaplarında duruyor. Emekli ikramiyesi bu yıl için toplam 2200; yani Kurban Bayramı için 1100 TL'dir.

KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

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1100 TL'lik Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için kritik tarih! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?
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