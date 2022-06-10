Emekli maaş zammı artık son eşikte! 2022 SSK BAĞKUR en yüksek ve en düşük Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLDU

Böylece Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76'ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı.

TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.