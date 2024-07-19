Emekli maaşında farklar ağustos başında yatacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasını da içeren vergi yasa teklifi kabul edildi. Bütçeye 33.2 milyar TL'lik ilave maliyet getirecek olan bu düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı onayının ardından 3 milyon 703 bin emekli zam farklarını ağustos ayının başında alabilecek.Komisyonda görüşmeler sırasında bazı cezaların üst sınırlarında indirime gidildi. Yasa teklifinde ilk tespitte fatura kesilmemesi cezası 10 bin TL, daha sonraki tespitlerde bu ceza artıyor. Komisyonda altıncı ve sonraki tespitlerde 100 bin TL olan ceza sınırı 65 bin TL'ye indirildi. Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak teklifteki diğer bazı düzenlemeler özetle şöyle: EYT ile emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak. Yurtdışı çıkış harcı bedeli 150 liradan 500 liraya yükseltilecek. Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi ise yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak.