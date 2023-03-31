Emekli maaşını 7.500 TL’ye çıkaran yasa geçti

TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 16 milyon emeklinin yanı sıra geçici işçi ve gazileri ilgilendiren yasayı kabul etti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:
8.8 MİLYON EMEKLİ YARARLANACAK:
En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Düzenlemeden yaralanıp maaşı yükselecek olan emekli sayısı 8 milyon 786 bin. Emekliler, nisan ayından itibaren zamlı maaşlarını alabilecek.
16 MİLYON EMEKLİ:
Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen 1.100 liralık ikrâmiye de 2 bin liraya yükseldi. Zamlı bayram ikrâmiyesi 17 Nisan'dan itibaren hesaplara yatacak. Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli yararlanacak.
GAZİYE ASGARİ ÜCRET KADAR MAAŞ:
Gazi aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve gaziler net asgari ücret kadar maaş alacak.
GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO
: Yasa, geçici işçilere kıdem hakkı elde edecek şekilde uzun süre çalışma ve kıdemine göre kadroya yerleştirilme olanağı da sağlıyor. 60 bin işçinin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor.
DEPREMDE YARDIMA GELENLERE MADALYA:
Depremde yardım için çalışanlardan Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakârlık madalyası, yabancılara üstün fedakarlık nişanı verilecek.
SGK ÇALIŞANLARINA FAZLA MESAİ:
Yasaya önerge ile eklenen madde kapsamında ise EYT işlemleri nedeniyle yoğun bir çalışma temposuna giren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti ödenecek.