Emekli maaşları erken ödenecek

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle emekli aylıklarının ödemesi öne çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan önlemler kapsamında, SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerinin Şubat ödeme dönemi gelir/aylıklarının ödeme tarihlerini öne çekildiğini açıkladı. SGK tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme dönemi; SSK aylıkları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında, BAĞ-KUR aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında yer alıyor. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle SSK'lılar için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat'ta, BAĞ-KUR'lular için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar ise 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek. SSK aylıklarından 17, 18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta, 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecek. BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecek.