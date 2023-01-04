EMEKLİ-MEMUR ZAMMI YÜZDE 30 OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni emekli maaşı ve memur maaşları hesaplama tabloları

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,48 oldu.

Başkan Erdoğan ek zam ile emekli ve memur zammı için yapılacak zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini açıkladı. Böylece emekliler yüzde 14,6 memurlar ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.