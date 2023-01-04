EMEKLİ-MEMUR ZAMMI YÜZDE 30 OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni emekli maaşı ve memur maaşları hesaplama tabloları

Son dakika haberleri...Emekli ve memur maaşı zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe müjdeler geldi. Başkan Erdoğan emekli ve memur maaş zammını yüzde 25 olarak duyurmuştu. Yeni emekli ve memur zam oranı yüzde 30 oldu. En düşük emekli maaşı ise yüzde 57 oranında rekor düzeyde artırıldı.
İşte yüzde 30 zam oranıyla tablo tablo tüm yeni emekli ve memur maaşları...
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YÜZDE 30 OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün emekli ve memur maaşı zam oranını açıklamıştı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, Memur Sen ile masaya oturulduğunu ve fedakarlıklarla yüzde 25 oranında uzlaşıldığını ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından en düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL olmuştu. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ile karşılandı.
SON DAKİKA! Emekli zammı ve memur zammı YÜZDE 30'a çıktı! En düşük emekli maaşı 5.500 TL. oldu | Video
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,48 oldu.
Başkan Erdoğan ek zam ile emekli ve memur zammı için yapılacak zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini açıkladı. Böylece emekliler yüzde 14,6 memurlar ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşı için dün bir açıklama yapmamıştı. Milyonlarca kişi gelecek açıklamaya odaklanırken Başkan Erdoğan, bugün müjdeyi verdi. En düşük emekli maaşı yüzde 57 artışla 5.500 TL'ye yükseldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada emekli ve memur maaşı zamları ile ilgili sarf ettiği cümleler şöyle:
Memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42'ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık. Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.
İŞTE YENİ MAAŞLAR!
İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği yüzde 30'luk emekli ve memur Ocak zammı ve enflasyon farkı ile beraber yeni emekli-memur maaşları hesaplama tabloları...
EMEKLİ MAAŞI TABLOSU
Koyu renkle işaretlenmiş emekli maaşları 5.500 TL bandına yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TABLOSU
MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ MAAŞLARI
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