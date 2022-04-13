Emekli olup kurduğu kooperatif kadınlara ek gelir sundu

Öğretmenlikten emekli olup köyüne yerleşen Sevgi Ayas, kadınlarla kurduğu kooperatif aracılığıyla manda sütü ve bu sütten üretilen ürünlerin satışını yapıyor.

Yaklaşık 4 yıl önce emekli olduktan sonra Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyüne yerleşen Ayas, manda yetiştiriciliğinin geliştiği yörede köylülerin sadece manda sütü sattığını fark edince katma değerli ürünler için çalışmalara başladı.

Sevgi Ayas, yaklaşık 2 ay önce 40 kadınla Kümbet Köyü Kadın Tarım ve Kalkınma Kooperatifini kurdu. Ayas'ın girişimleriyle manda sütünün yanı sıra kadınların ürettiği peynir, yoğurt, kaymak ve tereyağı gibi süt ürünleri, kooperatif aracılığıyla satılmaya başlandı.

Yönetimi ve üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin ürünleri, kentte ve talep doğrultusunda Türkiye'nin farklı şehirlerinde satılarak köylülere ek gelir oluyor.

"ORTAK BİR ÇALIŞMA YAPMAK İSTEDİK"

Kooperatif Başkanı Sevgi Ayas, AA muhabirine, 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu ve köyüne yerleştiğini söyledi.

Köyde her evde manda yetiştirildiğini ancak köylülerin sadece hayvanlarının sütünü sattığını gördüğünü anlatan Ayas, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra köyüme geldim. Buranın kültürü olan yaklaşık 200 yıllık manda yetiştiriciliğine başladım. Köyümüzde her evde manda var. Tek tek değil de birlikte ortak bir çalışma yapmak istedik. Yönetimi ve üyelerinin tamamı köyümüzde yaşayan kadınlardan oluşan kooperatif kurduk. Mandanın sütü başta olmak üzere yoğurt, peynir, kaymak, tereyağı gibi hayvansal ürünler üzerinde çalışmaya başladık."

Kooperatifin yaklaşık 2 ay önce kurulmasına rağmen ürünlerinin rağbet gördüğünü dile getiren Ayas, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle manda sayısını her geçen gün artırmak istediklerini belirtti.

Ayas, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

"EL ELE VERİNCE HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Kooperatif üyelerinden Hatice Karakuş da köylerinde yetiştirdikleri mandaların sütünü ve sütünden yaptıkları ürünleri değerlendirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"El ele verince her şeyi yapabileceğimizi gösterdik. Destek olursa daha da güçlü oluruz. Elde ettiğimiz gelirle evimizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz, çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Çiftçilik yerine hayvancılığın geliştiği köyümüzde üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Kadınlar birleşirse her şeyi yapar. Yaptıklarımız ortada. Biz destek istiyoruz. Ayaklarımız yere bassın istiyoruz."

Kooperatif üyesi Fatma Öcal da kadınların birleşerek neler başardığını gösterdiklerini, kooperatif sayesinde daha da güçlendiklerini ve ekonomik özgürlüklerini kazandıklarını kaydetti.