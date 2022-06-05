Emekli ve memur maaş zammı netlik kazandı! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli memur maaş zammı için gözler Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak son enflasyon oranına çevrildi. Yılda iki kez zamlanan maaşlarının 7. Aydan sonra yatacağı rakamı şimdiden merak edenler son dönemde "2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zama açıklanacak?" sorularına ait gelen ilk ipuçlarını yakından takip ediyor. Don olarak Mayıs enflasyonunun da açıklanmasıyla 5 aylık zam oranı yüzde 35'in üzerine çıktı bile. Peki, Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...
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SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLDU
Böylece Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76'ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı.
TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 39,67 OLDU
Bu arada Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.
5 AYLIK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 35,64 OLDU
Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşti.
6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 39,67 OLARAK HESAPLANDI
Şimdi 1 aylık (Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Merkez Bankası'nın 2,97'lik Haziran tahminine göre ise 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39,67 olacak.
Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak.
MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR
Mayıs enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri içinde 5 aylık fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ- Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.
5 AYLIK ZAM ORANI ORTAYA ÇIKTI
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Mayıs enflasyonuna göre 5 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu.
Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2,5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7,5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.
MEMUR ENFLASYON FARKI HESABI
Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7,5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.
5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 28,14
Mayıs ayı enflasyonuna baktığımızda 5 aylık oran yüzde 35,64 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 28,14 oldu.
MAYIS ENFLASYON VERİSİ SONRASI 5 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 35,14 OLARAK KESİNLEŞTİ
İlk 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7+28,14 yani yüzde 35,14 olarak gerçekleşti.
6 AYLIK MEMUR ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 39,17 OLDU
Bu rakama Haziran enflasyonu da eklenecek. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentis anketi verilerine göre ise bu durumda Temmuz ayında artış oranı yüzde 39,17 olacak.
TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?
Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 35,64'lük 5 aylık enflasyon gerçekleştiğinde;
En düşük emekli aylığı ise memurlarda 5 aylık enflasyona göre;
Bağ-Kur esnafta 5 aylık enflasyona göre;
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 5 aylık enflasyona göre;
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2.500 TL OLDU
2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek. Burada ek zam öncesi rakam 2.041 TL idi. Bu durumda 5 aylık artışa göre bu rakam da 2 bin 768 lira 42 kuruşa 6 aylık tahmine göre ise 2 bin 850 lira 67 kuruşa çıkacak.
Bu rakam Ocak ayında olduğu gibi seyyanen artış ile yeni belirlenen taban maaşa yükseltilecek. Taban maaşların 3500-4000 lira arasında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor.
EK ZAM YAPILACAK MI?
Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı.
OCAK 2022'DE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 2,5 EK ZAM ALDI
Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2,5 puan artırılarak yüzde 7,5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30,95 olmuştu.
MEMUR ZAMMI BELİRLENMESİ SONRASI TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI ARTIRILABİLİR
Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği maliyet rakamı olan 13 milyar TL'den yapılan hesaba göre en düşük maaş 3.500 ile 4.000 TL arasında çıktığında 2.850 TL olan en düşük emekli maaşı da bu rakamlara tamamlanmış olacak.
YÜZDE 2,5 EK ZAM GELİRSE MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYINDA YÜZDE 41,67 OLACAK
Memur ve memur emeklilerine 2,5 puanlık bir artış daha yapılırsa bu kez zam oranları yüzde 41,67 olarak güncellenecek. Bu zam oranı için 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra bir değerlendirme yapılacak.
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