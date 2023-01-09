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Haberler Ekonomi Haberleri Emekli ve memurlar dikkat! Ocak zammı teklifi Meclis'te görüşülmeye başladı
Giriş Tarihi: 9.1.2023 12:40 Son Güncelleme: 9.1.2023 12:40

Emekli ve memurlar dikkat! Ocak zammı teklifi Meclis'te görüşülmeye başladı

Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cevdet Yılmaz başkanlığında başladı.

AA
Emekli ve memurlar dikkat! Ocak zammı teklifi Meclis’te görüşülmeye başladı

Milyonlarca kişinin beklediği memur ve emekli zammı için kanun teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Teklifin kanunlaşması ile birlikte emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak önümüzdeki aylarda maaşlara yansıyacak.

EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ YÜZDE 15,4 MEMUR ZAMMI YÜZDE 16,48 OLDU

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamını yüzde 1,18 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı refah payı hariç yüzde 15,40 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 16,48 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI REFAH PAYI İLE YÜZDE 30 OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur zammının Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI REKOR ARTIŞLA 5.500 TL OLDU

Başkan Erdoğan 2023 Ocak-Temmuz döneminde uygulanacak en düşük emekli maaşı için rekor bir artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre en düşük emekli maaşı yüzde 57 artışla 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseldi.

EK ZAMMI İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30 olarak uygulanması, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı

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Emekli ve memurlar dikkat! Ocak zammı teklifi Meclis'te görüşülmeye başladı
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