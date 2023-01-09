Emekli ve memurlar dikkat! Ocak zammı teklifi Meclis’te görüşülmeye başladı

Milyonlarca kişinin beklediği memur ve emekli zammı için kanun teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Teklifin kanunlaşması ile birlikte emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak önümüzdeki aylarda maaşlara yansıyacak.
EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ YÜZDE 15,4 MEMUR ZAMMI YÜZDE 16,48 OLDU
TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamını yüzde 1,18 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı refah payı hariç yüzde 15,40 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 16,48 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI REKOR ARTIŞLA 5.500 TL OLDU
Başkan Erdoğan 2023 Ocak-Temmuz döneminde uygulanacak en düşük emekli maaşı için rekor bir artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre en düşük emekli maaşı yüzde 57 artışla 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseldi.
EK ZAMMI İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30 olarak uygulanması, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı