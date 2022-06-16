SON DAKİKA HABERİ: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN YENİ RAKAMLAR YENİ HESAPLAR

SABAH'tan Mete Dirice'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranı Mayıs ayında beklentilerin altında aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN: HERKESİN GELİRİNİ ARTIRACAK DÜZENLEMELER HAZIRLIYORUZ

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz zammı için geri sayıma geçerken gelen açıklamalar dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, 'Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz' dedi.