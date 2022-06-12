2022 Temmuz emekli zammı için geri sayım başladı! Milyonlarca emeklinin Temmuz maaş zammı, Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, emekli maaşlarında herkesin gelirinin artacağı düzenlemeler yapıldığının altını çizmişti. Bu gelişmeler üzerine, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, Temmuz emekli zammı ne zaman belli olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Erdoğan'ın emekli zammı açıklamalarına benzer ifadelerde bir açıklama yapmıştı. İşte 2022 Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

2022 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞİYOR!

Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak Temmuz maaşı zammı için belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon verisi ile en az yüzde 35 zam yapılacağı kararlaştırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte detaylar;