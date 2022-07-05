Memur ve emekli maaşı zammı son dakika enflasyon verisi ile hesaplandı. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisi memura ve emekliye zam oranını ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki kararlı açıklamaları sonuçlarını gösterdi. Peki, SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte "memur ve emekli maaşları ne kadar oldu" sorusunun yanıtı…
SON DAKİKA: MEMUR EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Haziran ayı enflasyon oranı ardından belli olan memur ve emekli maaşı zammı son dakika hesaplamaları beraberinde getirdi.
Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti.
İşte memur ve emekli zam oranları…
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Temmuz zammı emekli ve memur için şu oranlarda ortaya çıktı:
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.
Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Memur ve memur emeklisi yüzde 41,85 zam oranıyla en düşük memur maaşı 6 bin 300 TL üzerinde iken 8 bin 900 TL üzerinde güncellenecek.
En düşük emekli memur aylığı ise 4 bin 289 TL miktarından 6 bin lira üzerine çıkacak.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? AVUKAT, DOKTOR VE ÖĞRETMEN MAAŞLARI
GENEL MÜDÜR 1/4 21330 - 30257
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15870
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9722
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12296
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27675
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15833
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13768
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 – 18883
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11846
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16228
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10117
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26056
AVUKAT 1/4 - 10934 - 15510
ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.
Buna göre 8 Temmuz tarihine kadar zamlı maaşlar hesaplara yatmış olacak.