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Giriş Tarihi: 5.7.2022 08:39 Son Güncelleme: 5.7.2022 08:40

Memur ve emekli maaşı tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ile memur zammı ve emekli zammı ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşı tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ile memur zammı ve emekli zammı ne kadar oldu?

Son dakika memur ve emekli zammı açıklandı! “Memur ve Emekli maaşı ne kadar oldu” sorusuna yanıt bulan milyonlarca emekli ve memur; emekli maaşı hesaplama ve en düşük memur maaşı hakkında sorgulamalarına başladı. Haziran ayı enflasyon oranı sonrası SSK ve BAĞKUR emeklileri soruyor: Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç? Memur zammı ile öğretmen, hemşire, avukat gibi birçok kalem de güncellendi. İşte, temmuz zammı son dakika verileri…

Memur ve emekli maaşı zammı son dakika enflasyon verisi ile hesaplandı. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisi memura ve emekliye zam oranını ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki kararlı açıklamaları sonuçlarını gösterdi. Peki, SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte "memur ve emekli maaşları ne kadar oldu" sorusunun yanıtı…

SON DAKİKA: MEMUR EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon oranı ardından belli olan memur ve emekli maaşı zammı son dakika hesaplamaları beraberinde getirdi.

Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti.

İşte memur ve emekli zam oranları…

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Temmuz zammı emekli ve memur için şu oranlarda ortaya çıktı:

  • 6 aylık enflasyon oranı: 42,35
  • SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
  • Memur enflasyon farkı: 34,85
  • Memur toplu sözleşme zammı: 7
  • Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
  • Ek zam beklentisi: 3
  • Ek zamlı memur zam oranı: 44,85
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memur ve memur emeklisi yüzde 41,85 zam oranıyla en düşük memur maaşı 6 bin 300 TL üzerinde iken 8 bin 900 TL üzerinde güncellenecek.

En düşük emekli memur aylığı ise 4 bin 289 TL miktarından 6 bin lira üzerine çıkacak.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? AVUKAT, DOKTOR VE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 21330 - 30257

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15870

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9722

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12296

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27675

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15833

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13768

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 – 18883

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11846

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16228

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10117

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26056

AVUKAT 1/4 - 10934 - 15510

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ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

Buna göre 8 Temmuz tarihine kadar zamlı maaşlar hesaplara yatmış olacak.

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Memur ve emekli maaşı tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ile memur zammı ve emekli zammı ne kadar oldu?
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