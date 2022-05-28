Emekli zammı son durum: 2022 En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SON DAKİKA HABERİ: TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR! MERKEZ BANKASI PAYLAŞTI

Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon verilerine odaklandı. Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN REFAH DÜZENLEMESİ MASADA

Öte yandan Temmuz zammı için 1,5 aydan daha kısa bir zaman kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları öne çıktı. Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeleri ile beraber ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HER YIL 2 KEZ ZAM ALIYOR

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.