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Haberler Ekonomi Haberleri EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
Giriş Tarihi: 19.6.2022 11:02 Son Güncelleme: 19.6.2022 11:02

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!

Emekli zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Temmuz emekli zammı için artık 20 günden az bir süre kaldı. Emekli zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken, zam çalışmaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla başladı. Şu ana kadar açıklanan oranlar doğrultusunda emekliye yüzde 35'in üzerinde zam yapılması kesinleşti. Temmuz ayında hesaplarına yatacak parayı merak eden emekliler, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Haziran 2022 emekli zammı hesaplama ekranı ile en düşük emekli maaşı zammı...

Emekli maaşı hesaplama tablosu ve 2022 Temmuz emekli zammı için Haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık veriye göre, emekli maaşlarına en az yüzde 35 oranında zam yapılacağı belirlendi. Temmuz ayında hesaplarına yatacak parayı merak eden emekliler, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak sorularına yanıt arıyor. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4 bin 465 lira olacak. Peki, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak? İşte 2022 Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

EMEKLİYE EN AZ YÜZDE 35 ZAM YOLDA!

Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak Temmuz maaşı zammı için belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon verisi ile en az yüzde 35 zam yapılacağı kararlaştırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR...

İşte emekli maaşı hesaplama tablosu ile en düşük emekli zammı;

SON DAKİKA HABERİ: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN YENİ RAKAMLAR YENİ HESAPLAR

SABAH'tan Mete Dirice'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranı Mayıs ayında beklentilerin altında aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN: HERKESİN GELİRİNİ ARTIRACAK DÜZENLEMELER HAZIRLIYORUZ

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz zammı için geri sayıma geçerken gelen açıklamalar dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, 'Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz' dedi.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarına çok önceden başlamıştı.

EK ZAMLAR GÜNDEMDE

HükümTemmuz zammına ilaveten ek zamlar gündemde bulunuyor. Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına benzer ifadeler kullanmış, Temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR EK ZAM SİNYALİ VERDİ

Peş peşe gelen bu açıklamalar sonrası Temmuz zammı döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının artırılması ve memurlar için de bir ek zam sinyali verilmiş oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI SONRASI TÜM MAAŞLAR HESAPLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşti. Açıklanan enflasyon oranı kullanılarak 5 aylık emekli ve memur zam oranı ile yeni maaşlar hesaplandı. 2022 yılı 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşti. Buna göre;

  • 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64,
  • 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14,
  • 5 aylık memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 35,14 olarak kesinleşti.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası kesinleşen emekli ve memur zammı ile beraber tüm maaşları hesapladık.

İşte milyonlar en çok merak ettiği o tablolar...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU 1

5 aylık enflasyon rakamlarına göre;

  • En düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.688 liraya,
  • En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 5.796 liraya,
  • Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 3.999 liraya,
  • 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.465 liraya çıkacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU 2

  • Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.178 liraya,
  • 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.768 lira çıkacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı maaşlar daha da yükselecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU 3

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
TABAN AYLIK (TL) - MEVCUT MAAŞ - YÜZDE 35,14

  • Memur - 6429 - 8688
  • Memur Emeklisi - 4289 - 5796

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU 4

5 AYLIK ENFLASYON ORANI SONRASI 15 MESLEK GRUBUNDA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Enflasyon farkı: Yüzde 28,14
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 7

MEMURLAR - MEVCUT MAAŞ - YÜZDE 35,14 ZAMLI MAAŞ

  • GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119
  • MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262
  • ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714
  • KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366
  • BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084
  • POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117
  • UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990
  • HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286
  • MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460
  • TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638
  • PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607
  • VAİZ 1/4 - 9003 - 12167
  • AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU 5

5 AYLIK ENFLASYON ORANI SONRASI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?
Enflasyon farkı: Yüzde 28,14
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 7

EMEKLİ MEMURLAR - MEVCUT MAAŞ - YÜZDE 35,14 ZAMLI MAAŞ

  • Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891
  • Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466
  • Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085
  • Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933
  • Öğretmen (1/4) - 5275 - 7129
  • Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103
  • Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373
  • Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930
  • Mühendis (1/4) - 6433 - 8694
  • Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050
  • Profesör (1/4) - 12238 - 16538
  • İmam-hatip - 5275 - 7129
  • Avukat (1/4) - 5275 - 7129

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EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
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