Emeklide aylık farkı sorunu 10 günde çözülüyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda tartışılan 2024 ile 2025 yılı arasında ilk defa emekli olacak çalışanlara bağlanacak emekli aylıkları arasındaki oluşan yüzde 30 farkın giderilmesi konusunda "orta yolu bulacağız" açıklamasını yaptı. Güler, TBMM'deki yeni yasama yılı resepsiyonunda 2024 ile 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki oluşan aylık farkı konusunda "Etki analizini görüp, bir çözüm gerçekleştireceğiz" dedi. Çalışmanın somutlaşması konusunda "Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde" diyerek tarih veren Güler, şu değerlendirmeleri yaptı: "Bu ne kadarlık bir sayı arz ediyor? Aylık bağlama oranları, ödenen primler, güncelleme katsayıları gibi karmaşık bir durum var. Bunları bir tablo olarak önümüze koyacağız."