Emekliler sürpriz zamdan memnun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçim öncesi emekli maaşlarına 2 bin liralık bir artış daha gerçekleştirdiklerini duyurdu. Erdoğan, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan'ın zam açıklaması ramazan öncesi emeklileri rahatlattı.

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

73 yaşındaki Mustafa Karataş ise, "Çok iyi bir karar. Allah razı olsun. Allah eksik etmesin. Allah başımızdan göndermesin. Diğerlerine fırsat vermesin. Artış beklemiyorduk, gerek de yok. Yeter ki başımızda sağlam bir şekilde dursun. Onu temenni ederim Allah eksikliğini göstermesin" dedi.

"KÖTÜ OLMADI"

59 yaşındaki Orhan Koca ise, "Zam yapılması iyi oldu. Bende emekliyim. En düşük 5 bin 500 liraydı. 7 bin 500 lira oldu. Kötü olmadı. Yeterli mi? değil tabi ama hiç yoktan iyidir. Yaşadığımız hayat şartlarının altında bir miktar. Hiç yoktan iyidir olarak bakıyoruz. Artış ihtimalini zayıf görüyorduk. Artış olması iyi oldu" diye konuştu.

"ARTIRILSIN DA SEBEBİ ÖNEMLİ DEĞİL"

69 yaşındaki Bahattin Kılıç, maaş zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zam yapılması iyi bir şey. Para lazım, devlet veriyorsa ihtiyaç olduğunun göstergesi. Normalde beklemiyorduk. Senelik artışlar yapılıyordu. Bize de sürpriz oldu. Dün haberlerde altyazıda görünce inanamadım sonra teyit edebildim. Devlet işlerini biz bilmeyiz bizim bildiğimiz cebimize para girmesi. Ciddi bir geçim sıkıntısı var. Arttırılsın da sebebi önemli değil" ifadelerini kullandı.