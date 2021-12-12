Emeklilerin geliri düzeltiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından bu kez de emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı. Bakan Bilgin, "Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
BEYAZ BAYRAK
Bakanlığının TBMM Genel Kurulu
'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma Bakanı Bilgin, Türkiye
'de sendikalaşma oranının hâlâ oldukça düşük olduğuna dikkat çekerek, "Bunun için sendikalaşmayı teşvik edecek düzenlemeleri yapmak bizim görevimizdir. Bu konuda bir bilinç oluşturmak için 'Beyaz Bayrak' uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıkları tamamladık. Bir iş yeri örgütlüyse, orada toplu sözleşme varsa, orada işçilerin hakları karşılanıyorsa yani primleri ödeniyorsa, dürüst bir işverense, vergisini ödüyorsa oraya bir ödül olarak, sembolik olarak bazı kolaylıklar da getireceğiz; beyaz bayrak vereceğiz. Beyaz bayrağın üzerinde şu yazacak: 'Burası düzgün iş ve örgütlü iş yeridir. İşçi dostudur, emeğin dostudur.' Bunun da tüketiciler açısından, o fabrikanın, o işletmenin ürettiği ürünler açısından pozitif bir ayrımcılık neticesi doğuracağına inanıyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde uygulamaya sokacağız" dedi.
GENÇ İŞSİZLER İÇİN YENİ PROJE
TÜRKIYE'DE özellikle üniversitelerin sayısının çoğalmasından dolayı genç işsiz sayısındaki artış oranını da dikkate alarak genç işsizlere dönük sanayide yeni projelerin bulunduğunu ifade eden Bilgin, "Onları iş sahibi yapacak bir programımız var" diye konuştu.