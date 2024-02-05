Emeklilerin zam farkı hesaplarda

Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlara zam farkları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor. SSK emeklileri bugün, Bağ-Kur emeklileri de yarın zam farklarını alacak. En düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 lira oldu. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.Yapılan ek zamlar 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. SSK emeklilerine 17-25 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemesi yapılırken, refah payı (ek ödeme) bugün hesaplara geçmeye başlayacak. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara da aynı dönemde ödeme yapılacak. SSK ve Bağ- Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranı, 11.68 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 49.25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli aylığı alıp da hesabına 7.500 lira yatanlar 2.500 lira da fark alacak.Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken 3 bin 750 lira fark yatacak. Kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ- Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak. Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira olacak.KÖK aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplandı. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak.Yüzde 49.25'lik zam oranı ilk 6 ay için geçerli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor. 1 Temmuz-31 Aralık dönemi işçi ve esnaf emeklilerine yönelik yeni oran belirlenecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor.SSK, Bağ-Kur'dan aylık alan dul ve yetimlerin ödemeleri de yüzde 37.57 zam üzerinden yapılıyor. 7.500 lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana en az 5 bin 625 lira, yüzde 50 olana 3 bin 750 lira, yüzde 25 olana da en az 1.875 lira ödeniyor. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasıyla birlikte ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan 7.500 lira, yüzde 50 olan 5 bin lira, yüzde 25 olan da 2.500 lira alacak.Bu yıl emeklilik başvurusu yapanlar da aylıklarını yüzde 49.25'e çıkarılan zam oranı yansıtılarak alacak. Emekli aylığı ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altında kalıyorsa 10 bin liraya tamamlanarak ödeme yapılacak.