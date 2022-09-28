Emeklilik fonları daha güçlü hale gelecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ev sahipliğinde gerçekleşen Fon Çalıştayı'na, Türkiye'de 20. yılını doldurmaya hazırlanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) finansal aktör ve paydaşları katıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın başkanlığını yürüttüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) üst düzey yöneticileri ile sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu çalıştayda 382 emeklilik yatırım fonunun bulunduğu BES ekosisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler görüşüldü.Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, yaklaşık 20 yıllık süreçte kilometre taşı sayılacak kararların hayata geçtiğini belirterek, "Portföy yönetim şirketlerinin sayısı rekabet açısından önem taşımakla birlikte, performansın ölçülmesi, ücretlendirilmenin gözden geçirilmesi, risk yönetiminin kurum içi yapılması, başta araştırma birimleri olmak üzere tüm organizasyonun güçlendirilmesi fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.Sistemin tabana yayılması ve hacmin artması için başarılı fon yönetimi ile istikrarlı getiriye vurgu yapan Zaman, "Türkiye Ekonomi Modeli'nin en önemli amaçlarından biri olan TL tasarrufların artırılması konusunda bireysel emeklilik sistemi kilit rol oynayacaktır. Sistemi daha iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmamız BES'in arzu edilen büyüklüklere ulaşması bakımından büyük önem arz ediyor. Atılan adımlarla BES 20. yılına çok daha güçlü girecek" değerlendirmesinde bulundu.SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise tasarruf eğiliminin düşük olmasına rağmen BES'in istikrarlı büyümesinin ve 14 milyon katılımcıya ulaşmasının bir başarı hikâyesine dönüştüğünü belirterek, "BES'in bir marka değeri haline geldiğini söylememiz yanlış bir ifade olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Çalıştayın emeklilik yatırım fonlarının dizaynında yeni bir dönem başlatacak sonuçlar ortaya çıkaracağını söyleyen Eroğlu, "Fon performans değerlendirme sistemleri, standart ve katkı fonlarının yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi" yorumunu yaptı.