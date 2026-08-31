Emeklinin ocak zammında 3 senaryo masada

Bu yılın ocak ayında yüzde 12.19, temmuz ayında ise yüzde 17.76 olmak üzere toplamda yüzde 31.9 zam alan milyonlarca emeklinin Ocak 2027'deki maaş artışına ilişkin senaryolar netleşmeye başladı. Şimdiden ortaya çıkan üç farklı senaryo, emeklilerin alacağı zam oranı ve en düşük aylığın ulaşabileceği seviyeye ilişkin dikkat çeken rakamları ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, Ocak 2027 emekli zammına ilişkin hesaplamaların da yeniden şekillenmesine yol açtı. TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra, piyasa katılımcılarının yüzde 29.43'lük beklentisi ve alternatif hesaplamadaki yüzde 30.32'lik senaryo üzerinden üç farklı zam ihtimali gündeme geldi.

EN DÜŞÜK 26 BİNİ ZORLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 1.78 arttı. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları ise 3 Eylül'de açıklanacak. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranının belirlenebilmesi için yılın ikinci yarısına ilişkin tüm enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8.70 olması bekleniyor. Piyasa katılımcılarının yüzde 29.43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9.92 olması bekleniyor. Bu hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammının yüzde 8.70 ile yüzde 9.92 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.32 olarak öne çıktı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10.67 seviyesinde oluşması bekleniyor. Halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 8.70 zamla 25 bin 601 TL olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör