Emeklinin refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikinci zamda son dokunuşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. SSK, Bağ-Kur emeklilerine enflasyonla birlikte refah payı verilmesine ilişkin çalışmayı birlikte yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta Kabine'de sunum yapacak. Zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirleneceği tahminleri ön plana çıkıyor. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Işıkhan ve Şimşek Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşla karara bağlaması bekleniyor. Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir.SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak. Yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak. Asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.