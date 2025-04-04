Emekliye %10, memura %9 zam kesinleşti

2025'e yüzde 15.75 zamla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü yılın ikinci artışına çevirdi. TÜİK'in enflasyon verileriyle de temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Temmuz ayında kök aylıklara, 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak. Yılın ilk üç ayında enflasyon yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Üç aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluşurken, geriye 3 veri daha kaldı.Memurların ve memur emeklileri için ise üç ayda yüzde 3.83 enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayına ilişkin yüzde 5'lik sözleşme zammı da eklendiğinde memura en az yüzde 9.02'lik zam imkânı doğdu. Memurlar ocak ayında yüzde 11.54 oranında zam almıştı. Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Üç ayda yüzde 9.02 çıkan orana göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 47 bin 670 liraya, memur emeklilerinde 21 bin 387 liraya ulaşacak. Memur ve emeklilerin zam oranı nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası netleşecek.