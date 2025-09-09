Emekliye % 10.14, memura % 16.44 zam

Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zam oranları da belirginleşmeye başladı. 2026'nın ocak ayında, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı kadar zam alacak olan emeklilerin, OVP'de açıklanan yüzde 28.5'lik yıl sonu enflasyon tahmininin ardından yeni maaş artışları şekillendi.

6 AYLIK TÜFE % 10.14

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, Ocak'ta, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Şu ana kadar zam oranını gösterecek bu 6 aylık veriden ikisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, ağustos enflasyonunu yüzde 2.04 olarak açıkladı. Böylece temmuz-ağustos enflasyonu yüzde 4.14 çıktı.

OVP'de açıklanan 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 28.5'in gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 10.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ilk ayında yüzde 10.14 artış yaşanacak. OVP'deki tahmine göre emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkabilecek. Emeklilerin ocakta yüzde 10.14 zam alması durumunda şu an 17 bin TL alanın maaşı 18 bin 724 liraya, 20 bin lira alanın maaşı 22 bin 28 liraya, 30 bin lira alan emeklinin maaşı 33 bin 42 liraya yükselecek.

ENFLASYON FARKI % 4.9

OVP'deki yüzde 28.5'lik yıl sonu enflasyon hedefiyle birlikte yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin de 2026'nın ocak ayında alacağı zam şekillendi. Hakem Kurulu, 2026 yılının ilk zammını yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışı olarak belirledi. Fakat memur ve memur emeklileri enflasyon farkı da alıyor. Yüzde 28.5'lik enflasyon hedefine göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 4.9'a ulaşırken, yüzde 11'lik ocak zammı da bu sayede yüzde 16.44'ü bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 16.44'lük zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı Ocak 2026'da 59 bin 805 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre 27 bin 398 liraya çıkacak.