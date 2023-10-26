Emekliye 5 bin lira günlük kiraya çekidüzen

Emeklinin çıkmasını dört gözle beklediği yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle emekliye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verilecek. TBMM'de kabul edilen yasa şu düzenlemeleri içeriyor:2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Dul olup çocuğu olmayan kişilere 3 bin 750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2 bin 500 lira, yetimlere ise bin 250 lira ödeme yapılması bekleniyor. Ekim ayı içinde bir gün bile olsa sosyal güvenlik destek primi yatırılanlar ile çalışan emekliler ikramiyeden yararlanamayacak. Konutların, turizm amaçlı olarak 100 günden kısa süreli kiralanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunlu olacak. Bir konutun kiralanabilmesi için binada ve sitede oturanların onay vermesi de gerekecek. Evler, seyahat acenteleri tarafından da kiralanabilecek. İzin belgesi olmadan yapılan kiralamalarda, kiralanan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek.