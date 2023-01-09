Emekliye memura 300 milyar TL

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltileceğini, bu durumda 2 milyon 721 bin emeklinin bulunduğunu bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Teklifin ilk imza sahibi olarak sunum yapan Elitaş, hazırladıkları kanun teklifiyle, kamu görevlisi ve emekli maaş artış oranının yüzde 30'a yükseltileceğini kaydetti. Elitaş, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına yönelik düzenlemeyi anımsatarak, "2023'de belirlenen asgari ücretle birlikte, vazgeçeceğimiz vergi tutarının 374.3 milyar lira olacak" bilgisini paylaştı. Elitaş, teklifin etki analizine ilişkin de şöyle konuştu: "En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin 2023 için maliyeti 21.9 milyar lira, emekli aylıklarında yüzde 30'luk artış 131.5 milyar lira, asgari ücret desteğinin Ocak- Haziran döneminde 400 lira uygulanmasının maliyeti 17.1 milyar lira, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 30 artış 128.4 milyar lira. Toplam 300 milyar liralık etkisi var."